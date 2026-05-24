Во Владимирской области локализовали пожар, вызванный атакой БПЛА пожар

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пожар в Камешковском округе Владимирской области, вызванный атакой БПЛА, локализован на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"Вызванный атакой БПЛА в Камешковском округе пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано", - написал Авдеев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что специалисты ГУ МЧС России по Владимирской области продолжают работу.