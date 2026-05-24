Специальная военная операция на Украине
 
07:29 24.05.2026 (обновлено: 08:40 24.05.2026)
Во Владимирской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар, пострадавших нет

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Во Владимирской области зафиксировали возгорание после налета дронов, сообщил глава региона Александр Авдеев.
"Этой ночью вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. Это стало причиной пожара", — написал он на платформе "Макс".

По последним данным, площадь распространения огня достигла 800 "квадратов". Пострадавших нет. Последствия атаки устраняют сотрудники экстренных служб.
Губернатор предупредил местных жителей, что есть угроза нового налета БПЛА, в регионе работают силы ПВО.
В ответ на удары ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
