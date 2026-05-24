02:10 24.05.2026
Покупателям объяснили, что будет, если съесть продукты до оплаты

Аналитик Хрулев: открытие товара до оплаты магазин может расценить как хищение

Банки с напитками на прилавке магазина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юристы предупреждают, что открытие товара в магазине до оплаты может быть расценено как хищение.
  • Если покупатель съел товар, спрятал упаковку и попытался уйти, это может рассматриваться как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП.
  • Весовые товары следует взвешивать до употребления, иначе магазин может неправильно определить цену и вправе вызвать полицию.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Многие покупатели открывают товар в магазине до кассы, считая это безобидным. Однако юристы предупреждают: в некоторых случаях это может быть расценено как хищение. О том, где проходит граница, агентству “Прайм” рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.
"Если покупатель открыл бутылку воды, сохранил упаковку, предъявил её на кассе и оплатил, ситуация остается бытовой. Если съел товар, спрятал упаковку и попытался уйти — это основание говорить о мелком хищении по статье 7.27 КоАП", — пояснил эксперт.
Особенно аккуратно стоит быть с весовыми товарами: их нужно сначала взвесить, а потом употреблять. Иначе цена не сможет быть корректно определена. Магазин вправе вызвать полицию, если сочтет товар похищенным.
Главное правило: взяли товар до кассы — сохраните упаковку, предъявите ее при расчете и оплатите до выхода из магазина. При конфликте лучше сразу предложить оплату, заключил Хрулев.
