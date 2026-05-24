X5 Group принесла сожаления пострадавшим в ДТП в Москве

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Компания X5 Group приносит искренние сожаления пострадавшим в ДТП с Porsche ее сотрудника в Москве и готова оказать необходимую помощь, рассказали РИА Новости в компании.
В воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили агентству факт ДТП, не называя имени пострадавшего. По данным главка, на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате которого пострадал один человек.
Позже корреспондент РИА Новости заметил, что автомобиль бывшего футболиста "Спартака" Александра Прудникова эвакуировали с места ДТП в Москве. Ранее с места ДТП эвакуировали Porsche. На место аварии приехал эвакуатор и увез автомобиль футболиста.