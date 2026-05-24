В Польше подняли истребители из-за якобы активности России на Украине

04:30 24.05.2026
ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников были подняты в воздух из-за якобы активности России на Украине.
  • Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения в Польше были приведены в состояние готовности.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
В сообщении, опубликованном в соцсети X, утверждается, что "в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации" на Украине в воздушном пространстве Польши была задействована "военная авиация".
В публикации также указывалось, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения были приведены в состояние готовности.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
