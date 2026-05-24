В Польше подняли истребители из-за якобы активности России на Украине

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

В сообщении, опубликованном в соцсети X , утверждается, что "в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации" на Украине в воздушном пространстве Польши была задействована "военная авиация".

В публикации также указывалось, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения были приведены в состояние готовности.

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.