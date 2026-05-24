03:38 24.05.2026 (обновлено: 09:31 24.05.2026)
Секретная служба ликвидировала мужчину, открывшего огонь у Белого дома

© РИА Новости — Оцепление вокруг Белого дома после стрельбы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретная служба США ликвидировала мужчину, открывшего огонь у Белого дома.
  • Во время стрельбы был ранен случайный прохожий, офицеры не пострадали.
  • Подозреваемого ранее задерживали за угрозы и проникновение на особо охраняемую территорию.
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Секретная служба США подтвердила информацию о ликвидации мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома.
"Секретная служба открыла ответный огонь, ранив подозреваемого, который был доставлен в одну из местных больниц, где его признали погибшим. Во время стрельбы один случайный прохожий также был ранен. Офицеры не получили ранений", — говорится в заявлении ведомства.

В комментарии РИА Новости служба уточнила, что инцидент произошел около 01:00 мск, когда мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь.
В свою очередь, в американской администрации уточнили, что случившееся не повлияло на работу президента Дональда Трампа.
По данным телеканала NBC, подозреваемого зовут Насир Бест. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, а ранее высказывались опасения по поводу состояния его психического здоровья.
Как сообщал Fox News, Секретная служба не раз задерживала мужчину: за высказывания угроз агентам и проникновение на особо охраняемую территорию.
Ранее несколько журналистов сообщили о стрельбе у Белого дома. Их эвакуировали в зал для пресс-брифингов, а в самом здании администрации ввели режим изоляции. По словам корреспондентов, инцидент произошел в непосредственной близости от Белого дома, при этом насчитывалось до 30 выстрелов.
За последние несколько месяцев это четвертый такой случай в центре Вашингтона.
