МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Европа должна отказаться от антироссийской риторики и отменить экономические санкции против России, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Европа должна отказаться от своей антироссийской риторики", - сказал собеседник агентства.
"Он должен отменить все экономические санкции против нее, должен снова покупать энергию у России, должен признать тот факт, что НАТО никогда не будет допущено к расширению на Украине", - сказал Мема.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.