Финский политик призвал ЕС отказаться от антироссийской риторики
06:54 24.05.2026
Финский политик призвал ЕС отказаться от антироссийской риторики

Финский политик Мема призвал ЕС отменить санкции против России

© AP Photo / Virginia Mayo — Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема призвал ЕС отказаться от антироссийской риторики.
  • Армандо Мема заявил, что ЕС должен отменить экономические санкции против России, снова покупать у нее энергию и признать, что НАТО не будет допущено к расширению на Украине.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Европа должна отказаться от антироссийской риторики и отменить экономические санкции против России, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Европа должна отказаться от своей антироссийской риторики", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что ЕС должен предпринять несколько шагов, чтобы иметь возможность восстановить диалог с Россией.
"Он должен отменить все экономические санкции против нее, должен снова покупать энергию у России, должен признать тот факт, что НАТО никогда не будет допущено к расширению на Украине", - сказал Мема.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.
