Похороны мэра Нальчика пройдут в понедельник

НАЛЬЧИК, 24 мая - РИА Новости. Похороны скончавшегося мэра Нальчика Таймураза Ахохова пройдут в понедельник, сообщили РИА Новости в администрации города.
В воскресенье администрация главы Кабардино-Балкарии сообщила, что Ахохов скончался на 55-м году жизни.
"Похороны главы администрации города пройдут завтра", - сказал собеседник агентства.
Ранее Ахохов работал в федеральных правоохранительных и налоговых органах, занимал должность заместителя министра труда, занятости и социальной защиты КБР, руководителя Управления федерального казначейства по КБР. С ноября 2016 года работал заместителем председателя правительства, с июля 2017 года - первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарии, с апреля 2018 года исполнял обязанности главы администрации Нальчика, в июне того же года был утвержден в этой должности.