В Пакистане заминированный автомобиль атаковал поезд, сообщил источник

ИСЛАМАБАД, 24 мая — РИА Новости. Специальный поезд с пакистанскими военнослужащими был атакован заминированным автомобилем в районе Кветты, сообщил РИА Новости источник в пакистанской службе безопасности.
"Специальный поезд следовал из военного района Кветты к железнодорожной станции, на борту находились более 336 военных. Он был атакован заминированным автомобилем", — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительное расследование показывает, что поезд остановился для присоединения новых вагонов, предназначенных для перевозки семей военных, возвращавшихся домой на праздник.
Источник добавил, что военнослужащие, в основном младшего состава, направлялись в разные районы Пакистана на праздник Курбан-байрам.
