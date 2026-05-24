В Пакистане заминированный автомобиль атаковал поезд, сообщил источник

© REUTERS / Stringer Поиски выживших на месте взрыва в Кветте, Пакистан. 24 мая 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пакистане специальный поезд с военнослужащими был атакован заминированным автомобилем в районе Кветты, сообщил источник в пакистанской службе безопасности.

На борту поезда находились более 336 военных младшего состава, которые направлялись на праздник Курбан-байрам.

В результате подрыва поезда погибли 16 человек.

ИСЛАМАБАД, 24 мая — РИА Новости. Специальный поезд с пакистанскими военнослужащими был атакован заминированным автомобилем в районе Кветты, сообщил РИА Новости источник в пакистанской службе безопасности.

В воскресенье утром агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в полиции передавало, что 16 человек погибли в результате подрыва поезда в городе Кветта на юго-западе Пакистана

"Специальный поезд следовал из военного района Кветты к железнодорожной станции, на борту находились более 336 военных. Он был атакован заминированным автомобилем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительное расследование показывает, что поезд остановился для присоединения новых вагонов, предназначенных для перевозки семей военных, возвращавшихся домой на праздник.