В Пакистане заминированный автомобиль атаковал поезд, сообщил источник - РИА Новости, 24.05.2026
14:14 24.05.2026
В Пакистане заминированный автомобиль атаковал поезд, сообщил источник

© REUTERS / StringerПоиски выживших на месте взрыва в Кветте, Пакистан. 24 мая 2026
Поиски выживших на месте взрыва в Кветте, Пакистан. 24 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пакистане специальный поезд с военнослужащими был атакован заминированным автомобилем в районе Кветты, сообщил источник в пакистанской службе безопасности.
  • На борту поезда находились более 336 военных младшего состава, которые направлялись на праздник Курбан-байрам.
  • В результате подрыва поезда погибли 16 человек.
ИСЛАМАБАД, 24 мая — РИА Новости. Специальный поезд с пакистанскими военнослужащими был атакован заминированным автомобилем в районе Кветты, сообщил РИА Новости источник в пакистанской службе безопасности.
В воскресенье утром агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в полиции передавало, что 16 человек погибли в результате подрыва поезда в городе Кветта на юго-западе Пакистана.
"Специальный поезд следовал из военного района Кветты к железнодорожной станции, на борту находились более 336 военных. Он был атакован заминированным автомобилем", — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительное расследование показывает, что поезд остановился для присоединения новых вагонов, предназначенных для перевозки семей военных, возвращавшихся домой на праздник.
Источник добавил, что военнослужащие, в основном младшего состава, направлялись в разные районы Пакистана на праздник Курбан-байрам.
