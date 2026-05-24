Пловчиха Чикунова победила на 200-метровке брассом на "Маре Нострум"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская пловчиха Евгения Чикунова победила на дистанции 200 м брассом на первом этапе международного турнира "Маре Нострум" в Монако.
Чикунова первенствовала с результатом 2 минуты 22,92 секунды, опередив канадку Алексан Лепаж (отставание - 0,48 секунды) и нидерландку Тес Шутен (+1,58).
Иван Кожакин (59,68) победил на дистанции 100 м брассом, где бронзовым призером стал Кирилл Пригода (+0,41). Второй результат показал представитель Нидерландов Каспар Корбо (+0,10).
Этап международного турнира "Маре Нострум" в Монако завершится в воскресенье. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.