В Петербурге задержали мужчину, облившего кислотой знакомую

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Напавший на свою знакомую в Петербурге и обливший ее кислотой мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она добавила, что преступление было совершено вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице.
"По предварительным данным, в ходе конфликта мужчина облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения, после чего скрылся", - отмечается в сообщении.
Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.