В Петербурге задержали мужчину, облившего кислотой знакомую - РИА Новости, 24.05.2026
16:21 24.05.2026 (обновлено: 17:08 24.05.2026)
В Петербурге задержали мужчину, облившего кислотой знакомую

© РИА Новости / Алексей Сухоруков — Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на свою бывшую девушку.
  • По предварительным данным, мужчина облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Напавший на свою знакомую в Петербурге и обливший ее кислотой мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение и задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на свою бывшую девушку", - сообщает Волк на платформе "Макс".
Она добавила, что преступление было совершено вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице.
"По предварительным данным, в ходе конфликта мужчина облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения, после чего скрылся", - отмечается в сообщении.
Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
