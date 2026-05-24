В Петербурге задержали мужчину, облившего кислотой знакомую

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Напавший на свою знакомую в Петербурге и обливший ее кислотой мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение и задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на свою бывшую девушку", - сообщает Волк на платформе " Макс ".

Она добавила, что преступление было совершено вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице.

"По предварительным данным, в ходе конфликта мужчина облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения, после чего скрылся", - отмечается в сообщении.