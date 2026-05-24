Песков назвал снятие Британией санкций на российскую нефть прагматизмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прагматизмом снятие Великобританией запрета на покупку топлива из российской нефти.
- 19 мая Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прагматизмом снятие Великобританией запрета на покупку топлива из российской нефти.
Во вторник, 19 мая, Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах.
"Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, это называется цинизмом. Когда межгосударственных отношений - прагматизмом", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию со смягчением Великобританией соответствующих санкций.