Песков назвал снятие Британией санкций на российскую нефть прагматизмом - РИА Новости, 24.05.2026
12:36 24.05.2026
Песков назвал снятие Британией санкций на российскую нефть прагматизмом

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прагматизмом снятие Великобританией запрета на покупку топлива из российской нефти.
Во вторник, 19 мая, Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах.
"Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, это называется цинизмом. Когда межгосударственных отношений - прагматизмом", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию со смягчением Великобританией соответствующих санкций.
Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия, Великобритания
 
 
