Трамп призвал не торопиться на переговорах по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Иран должны "сделать все правильно" в плане возможного соглашения, отметив, что "ошибок быть не может".
"Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может!" – написал он в соцсети Truth Social.