СМИ узнали, кого хотят выбрать посредником от ЕС для переговоров с Россией
13:53 24.05.2026 (обновлено: 22:05 24.05.2026)
HS: Евросоюз рассматривает президента Финляндии на роль переговорщика с Россией

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Евросоюз рассматривает президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика с Россией, пишет Helsingin Sanomat.

По данным издания, в Европе пока только формируется подход к потенциальному переговорному процессу, однако в экспертных и дипломатических кругах уже обсуждается вопрос, кто мог бы представлять Европу на возможных переговорах с Москвой.
"Имя президента Финляндии активно обсуждается в связи с поиском представителя для потенциальных мирных переговоров", — говорится в публикации.

При этом издание подчеркивает, что процесс находится на самой ранней стадии и окончательных решений пока нет, включая сам факт возможного начала переговоров.
Президент России Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
Как отмечали в Кремле, российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с Европой, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.
