Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

У России есть предложения к плану США по Украине, заявили в МИД

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские эксперты готовы представить предложения к плану США по Украине на следующей встрече, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"После продуктивных раундов в Абу-Даби Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече", — сказал он.

Полищук не уточнил, что включают в себя эти предложения.

С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.