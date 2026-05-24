Посредники в переговорах США и Ирана хотят анонсировать сделку, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посредники по переговорам между США и Ираном намерены закончить и анонсировать рамочное соглашение между странами на одну страницу в воскресенье, утверждает журналист портала Axios Барак Равид, со ссылкой на региональный источник.