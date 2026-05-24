00:43 24.05.2026
Посредники в переговорах США и Ирана хотят анонсировать сделку, пишут СМИ

© REUTERS / Thaier Al-Sudani — Панорама Тегерана, Иран
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посредники в переговорах между США и Ираном намерены закончить и анонсировать рамочное соглашение на одну страницу.
  • После объявления о соглашении посредники хотят инициировать переговоры по "подробному соглашению" через несколько дней.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посредники по переговорам между США и Ираном намерены закончить и анонсировать рамочное соглашение между странами на одну страницу в воскресенье, утверждает журналист портала Axios Барак Равид, со ссылкой на региональный источник.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены. Трамп подчеркнул, что переговорил с представителями ряда ближневосточных стран - Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции Египта, Иордании, Бахрейна - по поводу Ирана и "всего, что связано с меморандумом о взаимопонимании, касающимся мира".
"Переговоры (по сделке США и Ирана - ред.) продвигаются хорошо, и посредники надеются завершить рамочное соглашение на одну страницу завтра (в воскресенье - ред.) и объявить о нем", - говорится в публикации в соцсети X журналиста.
Как добавил Равиду неназванный источник, после объявления о соглашении посредники хотят инициировать переговоры по "подробному соглашению" через несколько дней.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
