04:48 24.05.2026
Эксперт рассказала, как восстановить неучтенный пенсионный стаж ​

Логотип Социального фонда России . Архивное фото
  • Периоды работы, неучтенные в трудовой книжке, можно восстановить для формирования пенсионного стажа.
  • Необходимо обратиться в Социальный фонд России с заявлением и приложить документы, подтверждающие «выпавший» стаж.
  • В страховой стаж включены основные периоды работы и социально значимые годы, когда человек не работал по объективным причинам.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Периоды работы, неучтенные в трудовой книжке, можно восстановить для формирования необходимого пенсионного стажа, обратившись в Социальный фонд России с соответствующим заявлением и документами, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
"На основе выписки из индивидуального лицевого счета можно получить информацию о периодах трудовой деятельности, а также о социально значимых периодах, которые вошли в расчет стажа. Если по какой-то причине часть периодов не была отражена, необходимо обратиться в СФР с заявлением и приложить документы, подтверждающие "выпавший" стаж", - сказала Финогенова.
Она уточнила, что пенсионный стаж состоит из всех периодов официальной работы. Туда входит и трудовой стаж до 2002 года, включая советский, когда системы страховых взносов еще не было, и страховой стаж после 2002 года.
В страховой стаж, по словам Финогеновой, включены, помимо основных периодов работы, еще социально значимые годы, когда человек не работал по объективным причинам. Так, например, это может быть служба в армии, получение пособия по безработице, уход за инвалидом I группы или ребенком до полутора лет. За этот период тоже начисляются пенсионные баллы.
Финогенова подчеркнула, что стаж напрямую влияет на количество пенсионных баллов, которые учитываются при расчете пенсии. Ошибки в его учете могут возникнуть из-за технических сбоев в Социальном фонде либо из-за некорректной информации, поступившей в его отделения от работодателя.
"Как правило, в качестве документов, подтверждающих наличие стажа, принимаются: трудовые договоры, выписки из приказов о приеме на работу, зарплатные ведомости и, самое главное, записи в трудовой книжке", - заключила эксперт.
ОбществоРоссияЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
