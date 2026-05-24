02:47 24.05.2026
В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии с 1 июня

РИА Новости: с июня прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июня в России прибавку к пенсии получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет.
  • Прибавку также получат пенсионеры, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности.
  • Еще две категории пенсионеров, которые получат прибавку: те, кто подал заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев, и неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности, у которых подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям и должностям из перечня правительства РФ.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В России с 1 июня прибавку к пенсии получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, была установлена первая группа инвалидности и пенсионерам, которые в мае подали заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С июня прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров. По двум из четырех оснований может потребоваться заявление с подтверждающими документами, остальные начисления Социальный фонд России делает без обращения, по имеющимся данным", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что первое основание касается граждан, которым в мае исполнилось 80 лет.
"Автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 9 584,69 рублей до 19 169,38 рублей. Дополнительно начисляется надбавка на уход 1 413,86 рублей ежемесячно. Совокупный прирост составит 10 998,55 рублей, увеличенная сумма приходит уже в июньской выплате", - сообщил он.
По словам парламентария, второе основание относится к пенсионерам, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности.
"Фиксированная выплата удваивается по тому же механизму до 19 169 рублей 38 копеек, надбавка на уход также назначается автоматически. Перерасчет идет по данным медико-социальной экспертизы, поступающим в Социальный фонд напрямую", - добавил Говырин.
Третье основание, как рассказал депутат, возникает у пенсионеров, которые в мае подали в Социальный фонд заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев.
"К ним относятся дети до 18 лет, совершеннолетние дети-студенты очной формы до 23 лет, дети-инвалиды, а также братья, сестры, внуки и другие нетрудоспособные члены семьи в соответствии со статьей 10 ФЗ-400. За каждого иждивенца начисляется треть фиксированной выплаты, то есть 3194,90 рублей. Учитывается до трех иждивенцев, совокупная прибавка способна достигать 9584,70 рублей", - подчеркнул он.
По словам Говырина, четвертое основание появляется у неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности, у которых в мае подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям и должностям из перечня правительства РФ.
"Фиксированная выплата повышается на 25%, что в 2026 году дает 2396,17 рублей дополнительно к ежемесячной пенсии. Если сведения о стаже уже есть в системе персонифицированного учета Социального фонда, перерасчет идет без заявления по части 5.3 статьи 23 ФЗ-400. Если данных в системе нет, потребуется обратиться в фонд с трудовой книжкой и архивными справками", - заключил парламентарий.
