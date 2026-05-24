Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, какие льготы получат ветераны спорта в этом году - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 24.05.2026
В Госдуме рассказали, какие льготы получат ветераны спорта в этом году

РИА Новости: ветераны спорта в 2026 году смогут получать надбавки к пенсии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветераны спорта в 2026 году могут рассчитывать на ежемесячные государственные стипендии, надбавки к пенсии, льготное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение.
  • В ряде регионов ветераны спорта могут получить компенсации расходов на оплату ЖКХ, льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте, адресные меры социальной поддержки и единовременные выплаты к памятным и юбилейным датам.
  • Ветераны спорта могут бесплатно пользоваться государственными спортивными объектами, участвовать в программах реабилитации и оздоровления, получать помощь через спортивные федерации и ветеранские организации.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ветераны спорта в 2026 году могут рассчитывать на ежемесячные государственные стипендии, надбавки к пенсии, льготное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, а в ряде регионов - на компенсации ЖКХ и бесплатный проезд в транспорте, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
"Для заслуженных мастеров спорта, олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр предусмотрены ежемесячные государственные стипендии и дополнительные выплаты", - сказал Хамитов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин подписал закон о поступлении атлетов-победителей в вузы без экзаменов
12 июня 2024, 10:39
Многие ветераны спорта, по его словам, получают надбавки к пенсии, а также право на льготное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.
"В ряде регионов действуют компенсации расходов на оплату ЖКХ, льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте, адресные меры социальной поддержки, а также единовременные выплаты к памятным и юбилейным датам", - добавил депутат.
Хамитов рассказал, что для заслуженных тренеров и спортивных наставников также предусмотрены отдельные формы поддержки.
"Кроме того, ветераны спорта могут бесплатно пользоваться государственными спортивными объектами, участвовать в программах реабилитации и оздоровления, получать помощь через спортивные федерации и ветеранские организации", - подчеркнул он.
"Ветераны спорта и заслуженные спортсмены сегодня имеют право на различные меры государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Речь идет не о символическом внимании, а о вполне конкретных льготах и выплатах", - считает парламентарий.
По мнению Хамитова, система поддержки ветеранов спорта должна и дальше расширяться, так как люди, которые приносили стране победы, устанавливали рекорды, воспитывали чемпионов и десятилетиями развивали отечественный спорт, заслуживают особого уважения и внимания со стороны государства.
"Я также ранее выступал с инициативой активнее привлекать ветеранов спорта к работе со школьниками: чтобы они приходили в школы, общались с детьми, рассказывали о своей карьере, жизненном опыте, дисциплине и преодолении трудностей", - напомнил он.
Зампред думского комитета уверен, что такие встречи способны по-настоящему мотивировать молодежь, формировать уважение к спорту, труду и истории отечественных побед.
"Сегодня развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни являются государственными приоритетами. И роль ветеранов спорта в этой работе остается исключительно важной", - подытожил Хамитов.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Нигде в мире такой нет": Фетисов восхитился президентской стипендией
20 января, 16:28
 
ОбществоАмир ХамитовГосдума РФРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    24.05 12:00
    К. Хачанов
    A. Gea
  • Теннис
    24.05 13:30
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
  • Теннис
    24.05 16:30
    М. Андреева
    Ф. Ферро
  • Футбол
    24.05 18:00
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Футбол
    24.05 18:00
    Тоттенхэм
    Эвертон
  • Футбол
    24.05 18:00
    Вест Хэм
    Лидс
  • Футбол
    24.05 18:00
    Сандерленд
    Челси
  • Футбол
    24.05 18:00
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    24.05 18:00
    Ливерпуль
    Брентфорд
  • Футбол
    24.05 18:00
    Кристал Пэлас
    Арсенал
  • Футбол
    24.05 18:00
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    24.05 19:00
    Наполи
    Удинезе
  • Футбол
    24.05 21:45
    Верона
    Рома
  • Футбол
    24.05 21:45
    Торино
    Ювентус
  • Футбол
    24.05 22:00
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала