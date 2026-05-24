В Госдуме рассказали, какие льготы получат ветераны спорта в этом году

Краткий пересказ от РИА ИИ Ветераны спорта в 2026 году могут рассчитывать на ежемесячные государственные стипендии, надбавки к пенсии, льготное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение.

В ряде регионов ветераны спорта могут получить компенсации расходов на оплату ЖКХ, льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте, адресные меры социальной поддержки и единовременные выплаты к памятным и юбилейным датам.

Ветераны спорта могут бесплатно пользоваться государственными спортивными объектами, участвовать в программах реабилитации и оздоровления, получать помощь через спортивные федерации и ветеранские организации.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ветераны спорта в 2026 году могут рассчитывать на ежемесячные государственные стипендии, надбавки к пенсии, льготное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, а в ряде регионов - на компенсации ЖКХ и бесплатный проезд в транспорте, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

"Для заслуженных мастеров спорта, олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр предусмотрены ежемесячные государственные стипендии и дополнительные выплаты", - сказал Хамитов

Многие ветераны спорта, по его словам, получают надбавки к пенсии, а также право на льготное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

"В ряде регионов действуют компенсации расходов на оплату ЖКХ, льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте, адресные меры социальной поддержки, а также единовременные выплаты к памятным и юбилейным датам", - добавил депутат.

Хамитов рассказал, что для заслуженных тренеров и спортивных наставников также предусмотрены отдельные формы поддержки.

"Кроме того, ветераны спорта могут бесплатно пользоваться государственными спортивными объектами, участвовать в программах реабилитации и оздоровления, получать помощь через спортивные федерации и ветеранские организации", - подчеркнул он.

"Ветераны спорта и заслуженные спортсмены сегодня имеют право на различные меры государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Речь идет не о символическом внимании, а о вполне конкретных льготах и выплатах", - считает парламентарий.

По мнению Хамитова, система поддержки ветеранов спорта должна и дальше расширяться, так как люди, которые приносили стране победы, устанавливали рекорды, воспитывали чемпионов и десятилетиями развивали отечественный спорт, заслуживают особого уважения и внимания со стороны государства.

"Я также ранее выступал с инициативой активнее привлекать ветеранов спорта к работе со школьниками: чтобы они приходили в школы, общались с детьми, рассказывали о своей карьере, жизненном опыте, дисциплине и преодолении трудностей", - напомнил он.

Зампред думского комитета уверен, что такие встречи способны по-настоящему мотивировать молодежь, формировать уважение к спорту, труду и истории отечественных побед.