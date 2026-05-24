Патриарх Кирилл рассказал, без чего страны теряют независимость

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Без национального самосознания ни одна страна не может сохранить независимость, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.
Патриарх отметил, что в отличие от советской эпохи сейчас есть возможность встретить церковный праздник памяти святых Кирилла и Мефодия, который стал и государственным — Днем славянской письменности и культуры.
"Я всех вас поздравляю с этим днем! И пусть молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия укрепляется наш духовный и культурный суверенитет, растет и утверждается наше национальное самосознание, без которого ни одна страна, в том числе великая, не может сохранять свою независимость и связь с предыдущими поколениями", - сказал патриарх Кирилл.
День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечают в России 24 мая. Братья - уроженцы греческого города Солунь (сейчас – Солоники) - жили в IX веке, получили образование в Византии и создали азбуку (глаголицу и кириллицу) для славянских народов, не обладавших до того своим письменным языком, что позволило им перенять христианскую традицию. Братья перевели на созданный ими старославянский язык Евангелие, богослужебные и богословские тексты. На Руси уже после принятия христианства в X веке на основе старославянского развился церковно-славянский – богослужебный язык, которым в Русской православной церкви пользуются и сейчас.