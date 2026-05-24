Патриарх Кирилл рассказал, в чем уникальность России
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
13:45 24.05.2026
Патриарх Кирилл рассказал, в чем уникальность России

Патриарх Кирилл назвал Россию уникальным примером цивилизационного развития

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
  • Патриарх Кирилл назвал Россию уникальной страной, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия - уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путным.
В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами.
"По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизационного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны, с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом Ваш огромный вклад как руководителя нашей страны", - сказал патриарх Кирилл.
В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день своего тезоименитства (именины).
