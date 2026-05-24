14:39 24.05.2026 (обновлено: 14:42 24.05.2026)
Пашинян заявил о запуске ж/д маршрута в ЕС через Грузию и Турцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения может использовать железнодорожную дорогу через Грузию и Турцию для экспорта и импорта товаров.
  • Пашинян выразил благодарность турецким и грузинским партнерам за открытие железной дороги Ахалкалаки (Грузия) — Карс (Турция) для Армении.
  • В ближайшем будущем ожидается открытие железных дорог Армения — Турция, Армения — Азербайджан, а также Армения — Иран через Нахичевань в рамках проекта «Маршрут Трампа».
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Армения для экспорта и импорта товаров может воспользоваться железной дорогой между Грузией и Турцией, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Рад сообщить, что железная дорога Ахалкалаки (Грузия) - Карс (Турция), подобно железной дороге Азербайджан, теперь открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю турецких и грузинских партнеров", - написал Пашинян в Telegram-канале.
По его словам, сегодня Армения имеет железнодорожное сообщение через территорию Грузии и Азербайджана с Россией, а также через Россию и Казахстан с Китаем.
"Теперь, через территорию Грузии и Турции, также и с Европейским Союзом. В ближайшее время (ожидается - ред.) открытие железных дорог Армения - Турция, Армения - Азербайджан, а также Армения - Иран через Нахичевань. Мы станем свидетелями этих событий в ближайшем будущем в результате реализации проекта "Маршрут Трампа", - утверждает Пашинян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.
