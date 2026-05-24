Первого из госпитализированных после теракта ВСУ в ЛНР выписали из больницы

ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Первый из 10 госпитализированных, пострадавших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР, выписан из больницы, сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.
"На сегодняшний день один ребенок из больницы выписан, остальные получают лечение дома, девять человек получают медицинскую помощь в стационарных медицинских учреждениях", - сказал Пасечник.