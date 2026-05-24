Первого из госпитализированных после теракта ВСУ в ЛНР выписали из больницы

ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Первый из 10 госпитализированных, пострадавших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР, выписан из больницы, сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день один ребенок из больницы выписан, остальные получают лечение дома, девять человек получают медицинскую помощь в стационарных медицинских учреждениях", - сказал Пасечник.