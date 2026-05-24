В Пакистане число жертв взрыва у поезда с военными выросло до 23
14:13 24.05.2026 (обновлено: 14:16 24.05.2026)
В Пакистане число жертв взрыва у поезда с военными выросло до 23

© REUTERS / Stringer — Последствия взрыва в Кветте, Пакистан
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пакистане число жертв взрыва у поезда с военнослужащими выросло до 23, сообщил источник.
  • Около 47 человек получили ранения, большинство жертв — женщины и дети.
ИСЛАМАБАД, 24 мая - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва у специального поезда с военнослужащими в пакистанской Кветте выросло до 23, около 47 человек получили ранения, сообщил РИА Новости источник в пакистанской службе безопасности.
"Число жертв теракта возросло до 23 погибших. Тела доставлены в гражданскую больницу Кветты, туда же доставлены около 47 раненых. Это лишь предварительные данные, спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, большинство жертв - женщины и дети. Предварительное расследование указывает, что поезд остановился для присоединения дополнительных вагонов, предназначенных для семей военнослужащих, направлявшихся домой на праздник Курбан-Байрам.
