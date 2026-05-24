09:19 24.05.2026 (обновлено: 09:33 24.05.2026)
На юго-западе Пакистана 16 человек погибли при подрыве поезда

© REUTERS / StringerПоследствия подрыва поезда в Кветте, Пакистан
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юго-западе Пакистана в городе Кветта произошел подрыв поезда, передает APP.
  • В результате взрыва погибли 16 человек, несколько пострадали.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли, несколько пострадали в результате подрыва поезда в городе Кветта на юго-западе Пакистана, передает агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в полиции.
"Шестнадцать человек погибли, несколько пострадали в результате взрыва на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак города Кветта в воскресенье... Взрыв произошел, когда поезд с пассажирами пересекал этот район", - передает агентство.
