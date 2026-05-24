Овечкин приехал в "Лужники" на суперфинал Кубка России - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
17:14 24.05.2026 (обновлено: 17:16 24.05.2026)
Овечкин приехал в "Лужники" на суперфинал Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин прибыл в «Лужники» на суперфинал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром».
  • В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а его команда «Вашингтон» не смогла пробиться в плей-офф.
  • Хоккеист заявил, что летом после окончания сезона примет решение о продолжении карьеры.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прибыл в "Лужники" на суперфинал Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Форвард приехал на игру в компании бывшего одноклубника Дмитрия Орлова, который сейчас выступает за "Сан-Хосе Шаркс". Ранее сообщалось, что Овечкин прибыл в Москву вместе со своими сыновьями Сергеем и Ильей и супругой Анастасией.
Суперфинал Кубка России в "Лужниках" пройдет 24 мая и начнется в 18:00 мск.
В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Вашингтон", занявший девятое место в Восточной конференции, не смог пробиться в плей-офф.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру.
Хоккеист является воспитанником московского "Динамо". В составе "бело-голубых" он становился чемпионом России и выигрывал Кубок Гагарина.
