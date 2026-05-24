Овчинский: 40 семей переехали в дом по реновации в Лосиноостровском районе

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Примерно 40 семей переселились в новый жилой комплекс по программе реновации в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Переселение по реновации в районе Лосиноостровский началось в 2020 году. На сегодня под заселение здесь передали 11 новостроек. Среди них жилой комплекс по адресу: улица Изумрудная, дом 28, куда уже переехали около 40 семей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр подчеркнул, что новый дом построен в том же районе, где был старый, так что жители продолжат пользоваться прежней инфраструктурой.

При этом на первом этаже ЖК обустроили нежилые помещения под магазины, заведения сферы услуг и городские организации, отмечается в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.