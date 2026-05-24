Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: 40 семей переехали в дом по реновации в Лосиноостровском районе - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 24.05.2026
Овчинский: 40 семей переехали в дом по реновации в Лосиноостровском районе

Овчинский: 40 семей переехали в новый ЖК по реновации на северо-востоке Москвы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Примерно 40 семей переселились в новый жилой комплекс по программе реновации в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Переселение по реновации в районе Лосиноостровский началось в 2020 году. На сегодня под заселение здесь передали 11 новостроек. Среди них жилой комплекс по адресу: улица Изумрудная, дом 28, куда уже переехали около 40 семей", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр подчеркнул, что новый дом построен в том же районе, где был старый, так что жители продолжат пользоваться прежней инфраструктурой.
При этом на первом этаже ЖК обустроили нежилые помещения под магазины, заведения сферы услуг и городские организации, отмечается в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Овчинский: новостройку и общественное здание построят в Царицыне по КРТ
21 мая, 09:10
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала