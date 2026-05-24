Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аналитик Золтан Кошкович раскритиковал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о российском ударе возмездия по целям на Украине.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X раскритиковал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о российском ударе возмездия по целям на Украине.
«
"Если бы русские хотели "убить как можно больше мирных жителей", они бы использовали "Орешник" против центра Киева, а не против авиабазы в десятках километров оттуда. Это понимает каждый, у кого есть хоть капля мозгов", — прокомментировал он соответствующий пост главы евродипломатии.
Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.