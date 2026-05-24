Рейтинг@Mail.ru
"Нет мозгов". На Западе осадили Каллас после истерики из-за "Орешника" - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 24.05.2026 (обновлено: 20:13 24.05.2026)
"Нет мозгов". На Западе осадили Каллас после истерики из-за "Орешника"

Кошкович раскритиковал заявление Каллас о российском ударе возмездия

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик Золтан Кошкович раскритиковал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о российском ударе возмездия по целям на Украине.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X раскритиковал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о российском ударе возмездия по целям на Украине.
«

"Если бы русские хотели "убить как можно больше мирных жителей", они бы использовали "Орешник" против центра Киева, а не против авиабазы ​​в десятках километров оттуда. Это понимает каждый, у кого есть хоть капля мозгов", — прокомментировал он соответствующий пост главы евродипломатии.

Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Надо заканчивать". В Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"
Вчера, 15:56
Ранее сегодня Каллас заявила, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию после удара возмездия.
Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Такая тупица!" Истерика Каллас после удара "Орешником" шокировала Запад
Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияКайя КалласЗолтан КошковичЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала