17:55 24.05.2026 (обновлено: 17:57 24.05.2026)
Пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске прооперируют в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
  • Пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске доставили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России.
  • Заведующий отделением Арчил Цискарашвили сообщил, что пациенту проведут операцию, прогноз благоприятный.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пострадавшему из-за удара ВСУ в Старобельске, которого доставили в Москву, проведут операцию, прогноз благоприятный, сообщил заведующий отделением последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России Арчил Цискарашвили.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что молодого человека 2003 года рождения, пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске, доставили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, дорогу он перенес удовлетворительно, его состояние тяжелое.
"В НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России поступил мужчина 23 лет с множественными переломами костей стопы и большими повреждениями мягких тканей. Наши специалисты выполнили вторичную хирургическую обработку. Сейчас пациент проходит дополнительное обследование в центре, будет проведена операция. Прогноз благоприятный с сохранением ноги", - сказал Цискарашвили журналистам.
Он отметил, что первая помощь, которую оказали молодому человеку на месте, была выполнена грамотно.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
РоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаАлексей КузнецовВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
