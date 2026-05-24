Пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске прооперируют в Москве

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пострадавшему из-за удара ВСУ в Старобельске, которого доставили в Москву, проведут операцию, прогноз благоприятный, сообщил заведующий отделением последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России Арчил Цискарашвили.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что молодого человека 2003 года рождения, пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске, доставили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, дорогу он перенес удовлетворительно, его состояние тяжелое.
"В НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России поступил мужчина 23 лет с множественными переломами костей стопы и большими повреждениями мягких тканей. Наши специалисты выполнили вторичную хирургическую обработку. Сейчас пациент проходит дополнительное обследование в центре, будет проведена операция. Прогноз благоприятный с сохранением ноги", - сказал Цискарашвили журналистам.
Он отметил, что первая помощь, которую оказали молодому человеку на месте, была выполнена грамотно.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.