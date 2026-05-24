Мэр Нью-Йорка предупредил об угрозе наводнений - РИА Новости, 24.05.2026
05:57 24.05.2026
Мэр Нью-Йорка предупредил об угрозе наводнений

Мэр Нью-Йорка Мамдани не исключил наводнений из-за ливней

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о возможной угрозе наводнений в мегаполисе из-за ливней.
  • Самые сильные осадки ожидаются ранним утром и продолжатся до полудня воскресенья, хотя внезапные наводнения не прогнозируются, но условия могут быстро измениться.
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани не исключил наводнений в мегаполисе из-за ливней.
"У нас был дождливый день, и нас ждет дождливая ночь", - написал глава города в соцсети Х.
Самые сильные осадки в мегаполисе, по его словам, начнутся ранним утром и продолжатся до полудня воскресенья (по местному времени).
"Хотя внезапные наводнения не прогнозируются, условия могут быстро измениться", - добавил Мамдани.
Нью-Йорк ранее на неделе столкнулся с сильными ливнями, которые привели к подтоплениям улиц, станций метро, подвалов и жилых помещений в отдельных районах города.
