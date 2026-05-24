В Нижнем Новгороде на водителя кабриолета завели дело после ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на водителя кабриолета Mercedes, спровоцировавшего ДТП в центре Нижнего Новгорода и отказавшегося проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - заявила собеседница агентства.

В ведомстве сообщили, что председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее в МВД региона сообщили, что днем 20 мая на Похвалихинском съезде 21-летний водите ль Merce des выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. От удара Kia развернуло, и она столкнулась с автомобилем Nissan. Никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

На водителя Mercedes составили 4 административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, за что ему по совокупности грозит лишение прав сроком до 2,5 лет и штраф в размере свыше 55 тысяч рублей. Кроме того для возврата водительского удостоверения молодому человеку предстоит пройти медкомиссию и сдать экзамены на знание правил дорожного движения.

В Госавтоинспекции региона также рассказали, что с 2025 года в отношении водителя кабриолета составлен 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей, 51 из них - за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.