В Нижнем Новгороде на водителя кабриолета завели дело после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На водителя кабриолета Mercedes в Нижнем Новгороде завели уголовное дело о хулиганстве после спровоцированного им ДТП.
- Водителю грозит лишение прав сроком до 2,5 лет и штраф свыше 55 тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование и другие нарушения.
- С 2025 года в его отношении составили 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на водителя кабриолета Mercedes, спровоцировавшего ДТП в центре Нижнего Новгорода и отказавшегося проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - заявила собеседница агентства.
В ведомстве сообщили, что председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
На водителя Mercedes составили 4 административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, за что ему по совокупности грозит лишение прав сроком до 2,5 лет и штраф в размере свыше 55 тысяч рублей. Кроме того для возврата водительского удостоверения молодому человеку предстоит пройти медкомиссию и сдать экзамены на знание правил дорожного движения.
В Госавтоинспекции региона также рассказали, что с 2025 года в отношении водителя кабриолета составлен 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей, 51 из них - за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
Как утверждают местные СМИ, водитель ярко-желтого кабриолета, спровоцировавший аварию, - сын покойного нижегородского миллиардера. В местных соцсетях было опубликовано видеообращение молодого человека, где он заявляет, что "похудел миллионов на 5, но ничего, еще купим".
