Астроном рассказал, сбываются ли загаданные на падающую звезду желания
08:11 24.05.2026 (обновлено: 10:47 24.05.2026)
Астроном рассказал, сбываются ли загаданные на падающую звезду желания

Назаров: загадывание желания при виде падающей звезды является суеверием

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Астроном Сергей Назаров из Крымской астрофизической обсерватории заявил, что суждение о загадывании желания при виде падающей звезды — это суеверие.
  • По словам Назарова, в этом суеверии нет закономерности, и оно основано на самовнушении человека.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Суждение о загадывании желания при виде падающей звезды не более чем красивое суеверие, никакой закономерности здесь нет, заявил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
"Это просто красивое суеверие, не более чем. Никакой здесь закономерности нет, кроме собственных убеждений. Если человек сам себя убедил, что желания должны сбываться по какому-то знаку, то любое появление этого знака может вселить ему веру и надежду в лучшее", - сказал Назаров.
По его словам, здесь вопрос не к науке, а к самовнушению человека.
