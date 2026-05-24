Астроном рассказал, сбываются ли загаданные на падающую звезду желания

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Суждение о загадывании желания при виде падающей звезды не более чем красивое суеверие, никакой закономерности здесь нет, заявил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
"Это просто красивое суеверие, не более чем. Никакой здесь закономерности нет, кроме собственных убеждений. Если человек сам себя убедил, что желания должны сбываться по какому-то знаку, то любое появление этого знака может вселить ему веру и надежду в лучшее", - сказал Назаров.
По его словам, здесь вопрос не к науке, а к самовнушению человека.