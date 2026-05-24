СК проводит проверку по факту смерти мэра Нальчика

НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку после смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По предварительным данным ведомства, в воскресенье Ахохов был обнаружен без признаков жизни, на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа.
"Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - добавили в СУСК.
Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководства следственного управления.
В воскресенье администрация главы Кабардино-Балкарии сообщила, что мэр Нальчика скончался на 55-м году жизни.
Ахохов работал в федеральных правоохранительных и налоговых органах, был замминистра труда, руководителем Управления федерального казначейства по КБР. С ноября 2016 года работал зампредседателя правительства, с июля 2017 года - первым зампредседателя правительства Кабардино-Балкарии, с апреля 2018 года исполнял обязанности главы администрации Нальчика, в июне того же года был утвержден в этой должности.