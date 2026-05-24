СК проводит проверку по факту смерти мэра Нальчика

НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку после смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

« "Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована процессуальная проверка по факту смерти главы местной администрации городского округа Нальчик — мэра города Таймураза Борисовича Ахохова", - говорится в сообщении

По предварительным данным ведомства, в воскресенье Ахохов был обнаружен без признаков жизни, на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа.

"Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - добавили в СУСК.

Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководства следственного управления.

В воскресенье администрация главы Кабардино-Балкарии сообщила, что мэр Нальчика скончался на 55-м году жизни.