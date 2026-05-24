Муфтий рассказал, можно ли в Москве совершить жертвоприношение

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Москве нет площадок для совершения жертвоприношений на Курбан-байрам, все они – в Московской области, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

"В Москве площадок, где можно совершать обряд жертвоприношения, - нет, все фермы - в Московской области. Список площадок размещен на сайте Духовного управления мусульман Московской области", - сказал муфтий Аббясов.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. В 2026 году он наступит с заходом солнца 26 мая, основные мероприятия пройдут 27 мая. Установление праздника Курбан-байрам связано с ветхозаветной историей пророка Ибрахима (Авраама), которому во сне было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила (Измаила). Когда он занес нож над сыном, Всевышний остановил его руку, и жертва (курбан) была заменена барашком – считается, что таким образом Всевышний испытал веру пророка.