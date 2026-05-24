06:24 24.05.2026
Муфтий рассказал, можно ли в Москве совершить жертвоприношение

Аббясов: в Москве нет площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве нет площадок для совершения жертвоприношений на Курбан-байрам, все они расположены в Московской области, рассказал муфтий Рушан Аббясов.
  • Список мест, специально отведенных для ритуала, размещен на сайте Духовного управления мусульман Московской области, напомнил он.
  • Курбан-байрам — один из главных праздников в исламе, в 2026 году он наступит с заходом солнца 26 мая, основные мероприятия пройдут 27 мая.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Москве нет площадок для совершения жертвоприношений на Курбан-байрам, все они – в Московской области, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
"В Москве площадок, где можно совершать обряд жертвоприношения, - нет, все фермы - в Московской области. Список площадок размещен на сайте Духовного управления мусульман Московской области", - сказал муфтий Аббясов.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. В 2026 году он наступит с заходом солнца 26 мая, основные мероприятия пройдут 27 мая. Установление праздника Курбан-байрам связано с ветхозаветной историей пророка Ибрахима (Авраама), которому во сне было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила (Измаила). Когда он занес нож над сыном, Всевышний остановил его руку, и жертва (курбан) была заменена барашком – считается, что таким образом Всевышний испытал веру пророка.
Муфтий рассказал, сколько человек отпразднуют Курбан-байрам в Москве
22 мая, 17:53
 
