В Москве состоялись II Летние игры группы "Аэрофлот"

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. На территории музея-заповедника "Коломенское" завершились II Летние игры группы "Аэрофлот", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В масштабном корпоративном мероприятии приняли участие сотрудники "Аэрофлота", авиакомпаний "Россия" и "Победа", "АФЛТ-Системс", "Аэрофлот Техникс", "Аэромар", "Авиационная школа Аэрофлота" и "Шеротель", вместе с семьями — всего около 7 тысяч человек.

В рамках Летних игр состоялись соревнования по четырем командным дисциплинам: мини-футбол — 12 команд, стритбол — 10 команд, волейбол — 10 команд, спортивное ориентирование по территории музея-заповедника "Коломенское" — до 20 команд.

Также участники мероприятия боролись за победу в 8 индивидуальных дисциплинах: баскетбол 1х1, падел-теннис, челночный бег для детей и взрослых, скиппинг, кибер-зона, сдача "Норм Аэрофлота", забег 3 километра по территории музея-заповедника "Коломенское" и шахматный турнир, проведенный при поддержке Федерации Шахмат России.

В общей сложности в спортивных дисциплинах и активностях приняли участие более 3 000 человек.

Для сотрудников и гостей, которые не участвовали в соревнованиях, организовали активный досуг. На празднике можно было сразиться в настольный теннис, проверить свои силы в "планка-челлендже", пройти полосу препятствий в семейном или индивидуальном формате и состязаться в перетягивании каната. После завершения турнирных игр все желающие попробовали свои силы в индивидуальных видах спорта.

Для детей была предусмотрена отдельная зона с профессиональными аниматорами. В течение дня юные гости участвовали в творческих мастер-классах, интерактивных шоу и активных играх, а также могли сделать аквагрим.