Москвичей предупредили о похолодании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На следующей неделе в Москве ожидается похолодание.
- Во вторник днем температура воздуха в столице не поднимется выше 19 градусов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Похолодание придет в Москву на следующей неделе, температура воздуха во вторник днем будет не выше плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Будни в Москве на этой неделе отметились жаркой погодой - столбики термометров "штурмовали" отметку плюс 30 градусов. К выходным рекордная жара пошла на спад.
"Мы потихонечку готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется только в первой половине следующей недели. Во вторник уже днем - не выше 18-19 градусов в столице", - рассказал Шувалов.
Синоптики предупредили об осенней погоде в Москве
20 мая, 11:29