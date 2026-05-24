Москвичей предупредили о похолодании

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Похолодание придет в Москву на следующей неделе, температура воздуха во вторник днем будет не выше плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Мы потихонечку готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется только в первой половине следующей недели. Во вторник уже днем - не выше 18-19 градусов в столице", - рассказал Шувалов.