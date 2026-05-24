Юрист предупредил о новой схеме обмана в сфере ЖКХ - РИА Новости, 24.05.2026
12:02 24.05.2026
Юрист предупредил о новой схеме обмана в сфере ЖКХ

Юрист Соловьев: мошенники стали предлагать вступать в домовые чаты

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники разработали новую схему обмана в жилищно-коммунальной сфере.
  • Людям предлагают вступить в якобы официальный домовой чат в мессенджере "Макс", в котором будут сотрудники коммунальных служб и мастера.
  • По словам юриста Ивана Соловьева, далле к процедуре могут подключиться лжесотрудники различных государственных органов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Мошенниками разработана новая схема обмана в жилищно-коммунальной сфере: людям предлагают вступить в якобы официальный домовой чат, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.
«
"Появилась совсем новая схема, пока мошенническое ноу-хау - информация о создании якобы официального домового чата в мессенджере "Макс", в котором будут сотрудники коммунальных служб и мастера. Если жилец хочет, чтобы его добавили, необходимо нажать на фотографию "зампредседателя" Елизаветы Бормотовой", - сказал Соловьев.
При этом, по его словам, указанные мошеннические заходы могут быть только началом чудовищной схемы обмана и последующей вербовки.
"Далее к процедуре подключатся лжесотрудники правоохранительных органов, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, СК, ФСБ, военной прокуратуры, ЦБ и так далее", - сказал Соловьев.
