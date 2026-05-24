Россиян предупредили о схемах мошенников в преддверии Дня защиты детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В преддверии Дня защиты детей мошенники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений.
- В уведомлениях предлагается платное "страхование" ребенка для участия в праздничных мероприятиях, а также рекламируются фиктивные летние подработки для несовершеннолетних.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня защиты детей рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений с предложением платного страхования ребенка к участию в праздниках, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
«
"В 2026 году зафиксированы случаи рассылки поддельных уведомлений от имени образовательных учреждений с предложением платного "страхования" ребенка к участию в праздничных мероприятиях, а также схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе.
В МВД РФ отметили, что в предпраздничный период отмечается активизация мошеннических схем, ориентированных преимущественно на родителей несовершеннолетних.