07:25 24.05.2026 (обновлено: 09:36 24.05.2026)
Юрист назвал популярные схемы обмана в сфере ЖКХ

Мужчина держит смартфон. Архивное фото
  • Топ-пять схем обмана в сфере ЖКХ в мае возглавил фейковое сообщение о задолженности от «Инфоцентра ЖКХ».
  • На втором месте — сообщение якобы от управляющей компании о том, что в ТСЖ проводится «уточнение личных данных жильцов».
  • На третьем месте — схема с установкой домофона, в которой мошенники ссылаются на решение общего собрания, отсутствуя при этом на нем, и предлагают проголосовать, перейдя по ссылке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Топ-пять схем обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства за май возглавило сообщение в мессенджере или на почте от некоего "Инфоцентра ЖКХ" о наличии задолженности, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.
"Наш проект подготовил топ-пять схем обмана в сфере ЖКХ в мае. На первом месте - сообщение в мессенджере и на почте от некоего "Инфоцентра ЖКХ" о наличии задолженности. "Зафиксировано нарушение срока оплаты коммунальных услуг. Начислен штраф и сформирована задолженность. Во избежание дополнительных начислений рекомендуется оплатить". И ссылка", - сказал Соловьев.
На втором месте, по его словам, расположилось сообщение якобы от управляющей компании о том, что в ТСЖ проводится "уточнение личных данных жильцов". Аналогичное сообщение может прийти и в фальшивом домовом чате, созданном специально для мошенничества. Как добавил юрист, после "сверки данных" также предлагается ссылка или код для завершения процедуры.
"На третьем месте уже набившая оскомину, но по-прежнему эффективная схема с установкой домофона. Теперь мошенники ссылаются на решение общего собрания, на котором потенциальная жертва отсутствовала. И, чтобы решение было легитимным, надо проголосовать, просто перейдя по ссылке. На четвертом месте - фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество", - рассказал юрист.
По словам Соловьева, на пятом месте - "онлайн-голосование" за какое-либо доброе и полезное для жильцов дело - высадку цветов во дворе, ямочный ремонт дороги, покраску скамейки или ограждения или установку навеса: для того чтобы "проголосовать", необходимо перейти по присланной аферистами ссылке.
Иван Соловьев (юрист)ТСЖОбществомошенникиМошенничество
 
 
