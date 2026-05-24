Мошенники предлагают подросткам фейковую подработку на лето.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мошенники звонят подросткам от лица частных компаний и предлагают фейковую подработку на летние каникулы - схема направлена на кражу персональных данных, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

"Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с поиском работы на летние каникулы. Злоумышленники звонят подросткам под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку, а затем пропадают с данными жертв", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что злоумышленники настойчиво предлагают подросткам особо выгодные условия и гибкий график: если потенциальная жертва начинает интересоваться предложением, ей присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, пользователь на самом деле попадает на фишинговый сайт, где вводит личные данные: в результате злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется подросток.

В сервисе напомнили, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из смс или мессенджеров. Эксперты порекомендовали всегда проверять компанию через отзывы на специализированных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых ресурсах.