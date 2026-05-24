Мошенники предлагают подросткам фейковую подработку на лето - РИА Новости, 24.05.2026
04:57 24.05.2026
Мошенники предлагают подросткам фейковую подработку на лето

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
  • Мошенники предлагают подросткам фейковую подработку на лето.
  • Злоумышленники получают доступ к личным данным подростков через фишинговые сайты, используя схему с предложением несуществующей подработки.
  • Эксперты рекомендуют проверять компании через отзывы, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых ресурсах.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мошенники звонят подросткам от лица частных компаний и предлагают фейковую подработку на летние каникулы - схема направлена на кражу персональных данных, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
"Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с поиском работы на летние каникулы. Злоумышленники звонят подросткам под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку, а затем пропадают с данными жертв", - говорится в сообщении.
Там пояснили, что злоумышленники настойчиво предлагают подросткам особо выгодные условия и гибкий график: если потенциальная жертва начинает интересоваться предложением, ей присылают ссылку якобы для оформления на работу. Переходя по ней, пользователь на самом деле попадает на фишинговый сайт, где вводит личные данные: в результате злоумышленники получают доступ не только к ним, но и к возможным счетам родителей, которыми пользуется подросток.
В сервисе напомнили, что настоящие работодатели не оформляют сотрудников по ссылкам из смс или мессенджеров. Эксперты порекомендовали всегда проверять компанию через отзывы на специализированных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на незнакомых ресурсах.
"В случае, если вам и вашим детям стали поступать такие настойчивые предложения о подработке, немедленно прекратите диалог и положите трубку. Если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь за помощью в правоохранительные органы", - добавили там.
