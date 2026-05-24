Продажи мороженого в России выросли в 1,5 раза за неделю
08:40 24.05.2026
Продажи мороженого в России выросли в 1,5 раза за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи мороженого в России выросли в 1,5 раза в период с понедельника 18 мая по четверг 21 мая по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.
  • В годовом выражении продажи мороженого в торговой сети «Перекресток» увеличились на 70 % в период с 12 по 21 мая.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Продажи мороженого в России выросли в 1,5 раза в период с понедельника 18 мая по четверг 21 мая по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, подсчитали для РИА Новости аналитики торговой сети "Перекресток".
"По данным торговой сети "Перекресток" продажи мороженого в период с 18 по 21 мая увеличились на 48% в натуральном выражении по сравнению с результатами за период с 11 по 14 мая", - говорится в сообщении.
При этом в годовом выражении продажи мороженого в торговой сети увеличились на 70% в период с 12 по 21 мая.
