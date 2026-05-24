10:45 24.05.2026 (обновлено: 10:46 24.05.2026)
Антифашистский форум станет площадкой для диалога, заявил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что Международный антифашистский форум станет площадкой для конструктивных дискуссий и содержательного диалога во имя мира и безопасности.
  • На форуме собрались представители общественных организаций и движений из разных регионов РФ и других стран, чтобы отдать дань памяти всем, кто сражался против фашизма.
  • Мишустин подчеркнул важность сохранения памяти о жертвах нацизма и воинов-освободителей, а также недопустимость пересмотра итогов Второй мировой войны.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что Международный антифашистский форум станет площадкой для конструктивных дискуссий и содержательного диалога во имя мира и безопасности.
Соответствующая телеграмма, адресованная участникам, организаторам и гостям III Международного антифашистского форума, опубликована на сайте правительства РФ.
Ранее президент России Владимир Путин также обратился к участникам мероприятия, отметив важность совместной работы для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии.
"Убежден, что форум станет действенной площадкой для конструктивных дискуссий и содержательного диалога во имя мира, безопасности и благополучия на планете", - говорится в тексте телеграммы.
Мишустин отметил, что на форуме собрались представители общественных организаций и движений из разных регионов РФ и других стран, чтобы отдать дань памяти всем, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, боролся с фашизмом и японским милитаризмом, отстоял свободу и независимость Отечества, принес мир народам Европы.
Премьер-министр назвал подвиг победителей примером силы духа, сплоченности и патриотизма, объединяющим и помогающим противостоять современным вызовам.
Глава правительства подчеркнул, что за многовековую историю Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания, всегда одерживая победу благодаря единству многонационального народа.
"Мы храним правду о жертвах нацизма и воинах-освободителях. И не позволим предать забвению жестокие преступления, пересмотреть итоги Второй мировой войны", - заключил Мишустин.
