Антифашистский форум станет площадкой для диалога, заявил Мишустин

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что Международный антифашистский форум станет площадкой для конструктивных дискуссий и содержательного диалога во имя мира и безопасности.

Соответствующая телеграмма, адресованная участникам, организаторам и гостям III Международного антифашистского форума, опубликована на сайте правительства РФ

Ранее президент России Владимир Путин также обратился к участникам мероприятия, отметив важность совместной работы для построения справедливого мира и противостояния разрушительным идеологиям ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии.

"Убежден, что форум станет действенной площадкой для конструктивных дискуссий и содержательного диалога во имя мира, безопасности и благополучия на планете", - говорится в тексте телеграммы

Мишустин отметил, что на форуме собрались представители общественных организаций и движений из разных регионов РФ и других стран, чтобы отдать дань памяти всем, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, боролся с фашизмом и японским милитаризмом, отстоял свободу и независимость Отечества, принес мир народам Европы

Премьер-министр назвал подвиг победителей примером силы духа, сплоченности и патриотизма, объединяющим и помогающим противостоять современным вызовам.

Глава правительства подчеркнул, что за многовековую историю Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания, всегда одерживая победу благодаря единству многонационального народа.