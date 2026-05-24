Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Восемь детских врачей ДНР внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные главного врача Республиканского специализированного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики ДНР Елены Овчинниковой, а также врачей, специалистов по медицинскому обслуживанию детского населения ДНР Людмилы Челпан, Антонины Бобровицкой, Людмилы Прохоровой, Александра Щербинина, Евгении Веселой, Артема Харагезова, Владимира Воропаева внесены в базу сайта 23 мая. "Миротворец" обвиняет их в поддержке России и в якобы покушении на территориальную целостность Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
