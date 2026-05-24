Минобороны назвало цели удара возмездия по Украине

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, сообщило Минобороны

« "Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области <...> объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления Главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ", — говорится в сводке.

В министерстве подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.

Ранее в воскресенье в ведомстве заявили, что российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты.

Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.