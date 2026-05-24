МИД: журналисты своими глазами наблюдают последствия украинской атаки в ЛНР

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Иностранные журналисты своими глазами наблюдают последствия украинской атаки в Старобельске, сообщили в воскресенье в МИД РФ.
“Кадры из Старобельска — иностранные журналисты своими глазами наблюдают последствия и разрушения, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие и корпус колледжа Луганского государственного педагогического университета в г.Старобельске (ЛНР), в результате которой погиб 21 человек, более 40 ранены”, - говорится в Telegram-канале дипведомства.
Пост сопровожден несколькими видео разрушенных зданий из Старобельска.