Медведев прокомментировал ответ России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
09:45 24.05.2026 (обновлено: 10:15 24.05.2026)
Медведев прокомментировал ответ России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Медведев об ответе России на удар ВСУ в ЛНР: надо бить гораздо сильнее

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя ответ РФ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил, что надо "бить как сегодня и гораздо сильнее", поскольку руины столичных символов деморализуют врага.
Медведев в воскресенье заявил о жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР. Он допустил, что режим Владимира Зеленского добивался "массового прилета" по объектам в Киеве, чтобы было проще просить деньги и оружие на Западе.
"Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить - как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.
РоссияУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскДмитрий МедведевЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
