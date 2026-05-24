Медведев прокомментировал ответ России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя ответ РФ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил, что надо "бить как сегодня и гораздо сильнее", поскольку руины столичных символов деморализуют врага.
"Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить - как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.