09:42 24.05.2026 (обновлено: 11:20 24.05.2026)
Медведев заявил о жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил о жестком ответе российских военных на удар ВСУ по колледжу в ЛНР.
  • Украинские власти намеренно добивались этого, чтобы было проще просить у Запада деньги и оружие, воровать и оправдываться, допустил он.
  • Зампред Совбеза призвал впредь бить по противнику еще сильнее.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе российских военных на атаку ВСУ на колледж в ЛНР.
«
"Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России", — написал он на платформе "Макс".
Медведев допустил, что украинские власти намеренно добивались этого: им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам, ведь так проще просить деньги и оружие, воровать и оправдываться.
«

"Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени",— добавил зампред Совбеза.

Сегодня ночью на всей Украине объявили воздушную тревогу. В Киеве прогремели шесть серий взрывов, передавали местные СМИ. Звуки детонации слышали во многих других городах, включая Кропивницкий и Черкассы.
Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Возбуждено дело о теракте.
