Медведев заявил о жестком ответе России на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе российских военных на атаку ВСУ на колледж в ЛНР.

"Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени",— добавил зампред Совбеза.

Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.