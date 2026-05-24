Дмитрий Медведев объяснил неизбежную капитуляцию и гибель государства

Недавний текст зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об Украине как о несостоявшемся государстве (failed state), которое обречено на необратимую деградацию, распад и гибель, вызвал в западных экспертных кругах сильнейший зубовный скрежет, звучащий как музыка в ушах профессиональных стоматологов.

Медведева обвиняют в том, что его публикация в российском мессенджере "Макс" — политический памфлет, где он произвольно подбирает показатели, смешивает классические критерии failed state с пропагандистскими тезисами и личными нападками. И главное — все это без опоры на "системные индексы".

Давайте разберемся с оголтелой кремлевской пропагандой и рассмотрим этот вопрос с чисто научной точки зрения, а в связи с тем, что в своем отечестве пророков нет, изо всех сил обопремся на пророков западных и посмотрим, что и какие системные индексы говорят про мощное государство — Украину.

В западном инфополе авторитетным материалом на эту тему считается разбор под названием "Являются ли все страны несостоявшимися государствами?" от маститого американского ресурса Foreign Policy, где с опорой на методику аналитического центра "Фонд мира" (Fund for Peace) выделяются следующие 12 критериев:

· эффективность силового аппарата (насколько государство способно контролировать свои вооруженные силы и силовые структуры и обеспечивать внутреннюю и внешнюю безопасность, не допуская появления неконтролируемых вооруженных групп, парамилитарных формирований и "силового государства в государстве");

· раздробленность элит;

· групповые противоречия (накопленная и нерешенная враждебность между этническими, религиозными, региональными или социальными группами, проявляющаяся в дискриминации и массовом насилии);

· экономический упадок (падение ВВП и доходов, разрушение ключевых отраслей, рост безработицы и инфляции, а также неспособность государства финансово поддерживать свои базовые функции);

· экономическое неравенство между регионами, социальными и этническими группами, когда одни части страны или общества значительно богаче и защищеннее других;

· бегство населения и утечка мозгов;

· утрата общественного доверия к государству и восприятие его власти как незаконной, что проявляется в отношении к выборам, коррупции и готовности населения подчиняться законам;

· способность государства регулярно и в достаточном объеме обеспечивать население базовыми публичными услугами (здравоохранение, коммунальные услуги, транспорт, образование и так далее);

· права человека и верховенство закона;

· демографическое давление, включая быстрое сокращение населения;

· наличие беженцев и внутренне перемещенных лиц;

· внешнее вмешательство (уровень вовлеченности внешних государств и международных акторов во внутренние дела страны — через военное присутствие, политическое давление, протекторат, навязанные реформы и критически важную финансовую или военную помощь, без которой государство не может функционировать).

Теперь напомним, что господин Медведев указал, что, во-первых, Украина крайне зависит от внешней помощи (без которой бюджет страны столкнулся бы с дефицитом более чем в 50 процентов); во‑вторых и в‑третьих — Украина уже лишилась более 20 процентов территории и находится на пороге дальнейших потерь, кроме того, страна пережила значительный демографический спад, потеряв более половины своего населения; в‑четвертых — Украина утратила почти половину своего промышленного потенциала и пятую часть сельскохозяйственного; в‑пятых и в‑шестых — большинство центральных государственных институтов на Украине отсутствуют или нелегитимны (включая пост президента), и вообще страна фактически находится под внешним управлением.

Если просто почитать в течение пяти минут последние новости и пробежаться по 12 пунктам от западных гуру, то получается, что Дмитрий Анатольевич Медведев не цинично приукрасил, а категорически недокрасил скорость и масштаб коллапса, неизбежно ожидающего Украину.

На этом фоне до невозможности забавляют истеричные западные публикации вроде недавней статьи в ведущем немецком онлайн-издании Focus под названием "Европа должна добиться капитуляции России". Ключевой посыл — капитуляция во Второй мировой войне была "лучшим, что могло случиться с Германией", потому что в итоге "Германия стала экономическим мотором Европы и оказалась прочно привязана к европейским ценностям".

Оказывается, для России тоже есть путь к баварскому: "путь этот — военный успех Украины", и "капитуляция России могла бы стать путем к свободе". Сейчас "Украина постепенно добивается военного преимущества", и поэтому пора вспомнить старое "русиш капут, хенде хох".

В апреле 1945 года Гитлер тоже иступленно твердил, что еще возможен "последний удар", который развернет ход войны, и важную роль в нем должны были сыграть разные виды "чудо-оружия".