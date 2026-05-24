Медведев рассказал, для чего киевский режим добивался "массового прилета" - РИА Новости, 24.05.2026
09:44 24.05.2026 (обновлено: 10:19 24.05.2026)
Медведев рассказал, для чего киевский режим добивался "массового прилета"

Медведев допустил, что Киев добивался массового прилета, чтобы просить деньги

© РИА Новости / Станислав Красильников
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев допустил, что Украина добивалась "массового прилета" по объектам в Киеве, чтобы было проще просить деньги и оружие.
  • Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ.
  • По данным МЧС, в результате атаки ВСУ погиб 21 человек, пострадали 42.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что киевский режим намеренно добивался "массового прилета" по объектам в Киеве, чтобы было проще просить деньги и оружие.
"Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилёты по размещенным в Киеве структурам", - написал в "Макс" Медведев, комментируя атаку ВСУ на здание учебного корпуса и общежития колледжа в ЛНР.
"Пусть все горит синим пламенем!" - добавил Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что таким образом Киеву проще просить деньги и оружие, проще оправдываться и воровать.
"Тем более что наши удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг нынешней ублюдочной киевской власти. Что, конечно, важно для нее в ходе будущих выборов в стране 404", - указал Медведев.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.
