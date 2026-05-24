МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что киевский режим намеренно добивался "массового прилета" по объектам в Киеве, чтобы было проще просить деньги и оружие.
"Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилёты по размещенным в Киеве структурам", - написал в "Макс" Медведев, комментируя атаку ВСУ на здание учебного корпуса и общежития колледжа в ЛНР.
"Пусть все горит синим пламенем!" - добавил Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что таким образом Киеву проще просить деньги и оружие, проще оправдываться и воровать.
"Тем более что наши удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг нынешней ублюдочной киевской власти. Что, конечно, важно для нее в ходе будущих выборов в стране 404", - указал Медведев.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.