"Катись в ад!" Истерика Макрона после удара "Орешником" разозлила французов - РИА Новости, 24.05.2026
18:58 24.05.2026 (обновлено: 21:46 24.05.2026)

"Катись в ад!" Истерика Макрона после удара "Орешником" разозлила французов

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи социальной сети X активно отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российском ударе возмездия по Украине.
  • Эммануэль Макрон осудил применение "Орешника" и заверил, что Европа продолжит решительно поддерживать Киев.
  • Пользователи X критикуют Макрона за молчание в ответ на действия Украины и призывают его к ответственности за выбор позиции в конфликте.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российском ударе возмездия по Украине.
Ранее в воскресенье французский лидер осудил применение Россией "Орешника", а также заявил, что Европа продолжит решительно поддерживать Киев.
"Перед вами маленький протеже Владимира Зеленского, который осуждает российские удары, но не сказал ни слова, когда киевские ублюдки убили 21 ребенка в школе. Катись в ад, лицемер! Убирайся", — написал один комментатор.
"В 2022 году вы могли договориться о мире. Вы выбрали войну. Теперь придется отвечать за последствия", — отметил другой.
"Когда убивают российских детей, наступает мертвая тишина, полное затишье, никто больше не имеет права голоса. Но как только Москва реагирует — чудо: великий защитник человечества вдруг просыпается. <…> Неужели вы думали, что действия киевских умалишенных клоунов останутся безнаказанными? После того как столь долго играли с огнем, не плачьте, что дом сгорел", — обрушился с критикой третий.
"Мы не слышали, чтобы вы осудили украинский удар беспилотником по общежитию в Луганске, в результате которого 48 часов назад под завалами погибли более 20 молодых девушек. Ваше молчание перед лицом этого военного преступления неуместно", — резюмировали читатели.
Сегодня ночью российская армия нанесла по украинским военным объектам удар ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.
